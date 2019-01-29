У Дніпрі з гранатомета стріляли у позашляховик, - поліція
Повідомлення про вибух надійшло до поліції 29 січня близько 21.00, одія сталась на перехресті вул. Ливарної та узвозу Крутогірного, повідомляє поліція.
Поліція вставновила, що випущений снаряд розірвався біля передньої частини автомобіля, люди не постраждали.
"У результаті вибуху пошкоджено колесо авто, на місці працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.
За фактом вибуху поліція відкрила кримінальне провадження ст. 15 ч. 2 п. 5 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що на території рівненського ринку "Здолбунівський" в приміщенні кіоску з продажу шаурми внаслідок розгерметизації газового трубопроводу від газового балона до верстата по запіканню шаурми стався спалах газоповітряної суміші.
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