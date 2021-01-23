У Дніпропетровській області в гуртожитку сталася пожежа, постраждали 3 людини - ДСНС
"23 січня о 9:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загорання в одній з кімнат гуртожитку на вулиці Заводській міста Павлоград", - йдеться в повідомленні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Так, прибувши на місце, рятувальники встановили, що загоряння виникло в кімнаті, розташованій на третьому поверсі 5-поверхової будівлі. Через сильне задимлення пожежники одразу почали виводити жителів.
"Унаслідок пожежі постраждали 3 людини. Медичні працівники госпіталізували їх до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування", - зазначили у відомстві.
Вогнем знищено домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв.м. пожежу ліквідовано о 9:38.
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