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У Домінікані обвалився дах нічного клубу, понад 20 людей загинули

09 квітня 2025, 11:11
У Домінікані обвалився дах нічного клубу, понад 20 людей загинули
фото: АР
Рятувальникам вдалося витягнути живими з-під завалів восьмеро людей.

У столиці Домінікани під час концерту обвалися дах нічного клубу. Внаслідок чого щонайменше 79 людей загинули та 160 отримали поранення.

Про це повідомляє АР.

На концерті були присутні політики, спортсмени та інші. Через обвал жертвами стали губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус, сестра зірки MLB Нельсона Круса, а також відомі бейсболісти Октавіо Дотель та Тоні Енріке Бланко Кабрера. 

Родичі співака Руббі Переса, який виступав у нічному клубі, спочатку сказали, що його врятували, але пізніше стало відомо, що це неправда. Рятувальні бригади все ще шукали артиста. Менеджер Переса, Енріке Пауліно, розповів, що концерт розпочався незадовго до півночі, а дах обвалився майже через годину. Унаслідок трагедії загинув саксофоніст групи.

Зазначається, що майже через 12 годин після того, як дах нічного клубу впав на відвідувачів, рятувальні бригади все ще витягували з-під завалів тих, хто вижив.
 
Прокурор Розальба Рамос заявила, що хоча "всі хочуть знати", що сталося, влада все ще зосереджена на пошуку тих, хто вижив. Вони облаштували імпровізований морг біля клубу, а понад 120 людей вишикувалися в чергу, щоб здати кров у двох різних центрах.
Домініканська республіка

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