Блекаут у Домініканській Республіці: понад 11 мільйонів людей залишилися без світла

12 листопада 2025, 16:08
Фото: tsn.ua
У столиці зупинився транспорт, лікарні перейшли на генератори, а влада досі шукає причину масштабної аварії.

Домініканська Республіка переживає масштабний енергетичний колапс внаслідок технічної аварії без електропостачання залишилася майже вся країна з населенням понад 11 мільйонів людей.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

За даними уряду, причиною блекауту стали збої в системі передачі електроенергії. Точні обставини інциденту поки що встановлюються. За попередньою інформацією, відключення спричинила зупинка генераторів у Сан-Педро-де-Макоріс та на електростанції в Кіскеї, що призвело до каскадних збоїв по всій енергосистемі.

Станом на вечір 11 листопада енергопостачання вдалося частково відновити — близько 15% мережі знову працює. Водночас терміни повного відновлення електрики в країні залишаються невідомими.

"Ми поступово відновлюватимемо електропостачання. Насамперед для транспортної інфраструктури та медичних закладів", - заявив міністр енергетики Домініканської Республіки Джоел Сантос.

Він додав, що уряд проводить детальне розслідування причин аварії, підкресливши складність енергетичної системи країни.

Найбільше від блекауту постраждала столиця Санто-Домінго: зупинився громадський транспорт, включно з метро та канатними дорогами. Лікарні, банки та інші великі установи перейшли на генератори, тоді як більшість житлових будинків і малих бізнесів залишилися без світла.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, енергосистема Домініканської Республіки значною мірою залежить від викопного палива: нафти, вугілля та природного газу. Частка відновлюваних джерел сонячної, вітрової та гідроенергії, але поки що залишається незначною.

 
Домініканська республікаблекаут

