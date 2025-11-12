Блекаут у Домініканській Республіці: понад 11 мільйонів людей залишилися без світла
Домініканська Республіка переживає масштабний енергетичний колапс внаслідок технічної аварії без електропостачання залишилася майже вся країна з населенням понад 11 мільйонів людей.
Про це повідомляє агенція Associated Press.
За даними уряду, причиною блекауту стали збої в системі передачі електроенергії. Точні обставини інциденту поки що встановлюються. За попередньою інформацією, відключення спричинила зупинка генераторів у Сан-Педро-де-Макоріс та на електростанції в Кіскеї, що призвело до каскадних збоїв по всій енергосистемі.
Станом на вечір 11 листопада енергопостачання вдалося частково відновити — близько 15% мережі знову працює. Водночас терміни повного відновлення електрики в країні залишаються невідомими.
"Ми поступово відновлюватимемо електропостачання. Насамперед для транспортної інфраструктури та медичних закладів", - заявив міністр енергетики Домініканської Республіки Джоел Сантос.
Він додав, що уряд проводить детальне розслідування причин аварії, підкресливши складність енергетичної системи країни.
Найбільше від блекауту постраждала столиця Санто-Домінго: зупинився громадський транспорт, включно з метро та канатними дорогами. Лікарні, банки та інші великі установи перейшли на генератори, тоді як більшість житлових будинків і малих бізнесів залишилися без світла.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, енергосистема Домініканської Республіки значною мірою залежить від викопного палива: нафти, вугілля та природного газу. Частка відновлюваних джерел сонячної, вітрової та гідроенергії, але поки що залишається незначною.