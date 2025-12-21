Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Сан-Франциско масштабний блекаут: без світла третина міста

21 грудня 2025, 10:59
Сан-Франциско. Фото: Thierry Cohen
Знеструмлення охопило північні райони міста та спричинило транспортні ускладнення.

У Сан-Франциско (штат Каліфорнія, США) сталося масштабне відключення електроенергії, внаслідок якого без світла залишилися приблизно 130 тисяч житлових будинків і комерційних об’єктів.

Про це інформує телеканал NBC News.

За даними енергетичних компаній, знеструмлення охопило значну частину північних районів міста: від Річмонда і Пресідіо до кварталів поблизу парку Золоті Ворота. Загалом відключення торкнулося близько третини споживачів електроенергії в межах Сан-Франциско.

Загалом у місті проживає близько 900 тисяч населення. 

"Без електропостачання залишилася приблизно третина клієнтів комунальної компанії міста. Повідомляється про масове закриття ресторанів і магазинів, вимкнення вуличного освітлення та святкової різдвяної ілюмінації", - зазначає видання.

Департамент з надзвичайних ситуацій Сан-Франциско заявив про «значні транспортні ускладнення» та закликав мешканців утриматися від необов’язкових поїздок до повного відновлення електропостачання.

Нагадаємо, навесні цього року у низці європейських країн також фіксували масштабні перебої з електроенергією. Зокрема, про проблеми з енергопостачанням повідомляли в Іспанії, Португалії, Андоррі, а також у прикордонних з Іспанією регіонах Франції. Згодом інформація про відключення надходила і з Бельгії.

 
блекаутСан-Франциско

