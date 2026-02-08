Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Бєлгороді — проблеми зі світлом, теплом, газом

08 лютого 2026, 09:55
У Бєлгороді — проблеми зі світлом, теплом, газом
Фото: portal.kharkov.ua
Близько 80 тисяч людей залишилися без опалення.
Місцева влада російського міста Бєлгород заявила про пошкодження інфраструктурних об’єктів унаслідок ракетних атак. У місті фіксують перебої зі світлом, теплом, газом.
 
Про атаку повідомили мер Бєлгорода В’ячеслав Демідов та губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
 
Демідов заявив, що близько 20-ї 7 лютого Бєлгород зазнав ракетних ударів. Інформації про потерпілих чи руйнування житла не було, але знову постраждали інфраструктурні об'єкти. Упродовж останніх днів влада Бєлгорода фіксує перебої зі світлом та водою.
 
"У місті безперервно проводять відновлювальні роботи на об'єктах комунальної інфраструктури. У мікрорайонах, де це необхідно, триває підключення резервних джерел електрогенерації до багатоквартирних будинків", — заявив Демідов.
 
Гладков повідомив про атаки уночі проти 8 лютого. Ситуацію в енергетиці він назвав складною: близько 80 тисяч людей у місті — без тепла, близько 3 тисяч людей — без газу, близько 1 тисячі — без електроенергії.
 
"Попри героїчні зусилля енергетиків, відновлення йде дуже складно. Дуже багато поривів — явних або які ми бачимо, тільки коли починаємо підключення до мережі й відбувається замикання", — сказав Гладков.
 
Він запевнив, що у місті незабаром повернуть світло, а зранку газовики повернуть газ у квартири.
 
"Велика проблема залишається лише з теплом. Ми чекаємо на подачу тепла до 12 години дня", — додав він. У зв’язку з цим у Бєлгороді відкривають пункти обігріву.

 

