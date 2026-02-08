У Бєлгороді — проблеми зі світлом, теплом, газом

Близько 80 тисяч людей залишилися без опалення.

Місцева влада російського міста Бєлгород заявила про пошкодження інфраструктурних об’єктів унаслідок ракетних атак. У місті фіксують перебої зі світлом, теплом, газом.

Про атаку повідомили мер Бєлгорода В’ячеслав Демідов та губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Демідов заявив, що близько 20-ї 7 лютого Бєлгород зазнав ракетних ударів. Інформації про потерпілих чи руйнування житла не було, але знову постраждали інфраструктурні об'єкти. Упродовж останніх днів влада Бєлгорода фіксує перебої зі світлом та водою.

"У місті безперервно проводять відновлювальні роботи на об'єктах комунальної інфраструктури. У мікрорайонах, де це необхідно, триває підключення резервних джерел електрогенерації до багатоквартирних будинків", — заявив Демідов.