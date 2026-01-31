Молдова частково знеструмлена через проблеми з енергопостачанням в Україні

Оператори магістральних електромереж країни вже усувають наслідки.

Уранці суботи, 31 січня, через серйозні збої в українській енергосистемі на лінії електропередачі 400 кВ Ісакча–Вулканешти–МГРЕС у Молдові різко впала напруга.

Як повідомляє міністр енергетики країни на своїй сторінці у Facebook, це спричинило аварійне відключення частини молдовської енергосистеми.

"Оператор магістральних електромереж Moldlectrica вже усуває наслідки аварії, і в частині населених пунктів електропостачання вдалося відновити", — йдеться у повідомленні.

Як пише NewsMaker, постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной.

Зауважимо, про це стало відомо одночасно із інформацією про те, що у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

У кількох регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Обмеження, зокрема, діють у Чернігівській, Полтавській, Сумській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях, а також на Дніпропетровщині, у Києві та Київській області. У столиці через знеструмлення призупинено рух метро. Як пояснили в КМДА, рух поїздів і роботу ескалаторів зупинили, оскільки зникла напруга від зовнішніх центрів живлення.