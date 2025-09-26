Іспанія та Португалія ризикують повторити масштабний блекаут

Іспанія важко оговтувалась після блекауту навесні цього року

Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи. Такого висновку дійшло британське аналітичне агентство Ember, яке спеціалізується на питаннях енергетичного переходу, після масштабного блекауту 28 квітня цього року.

Про це пише Euronews.

Тоді близько 60 млн людей на Іберійському півострові залишилися без світла на кілька годин. Це стало найбільшим відключенням енергії в сучасній історії регіону.

Згідно з дослідженням Ember, ключова проблема полягає в обмежених міжмережевих з'єднаннях Іберійського півострова з континентальною європейською електромережею. Ця ізольованість підвищує ризик повторення подібних катастрофічних сценаріїв.