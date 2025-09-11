Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На Кубі стався черговий масштабний блекаут

11 вересня 2025, 12:34
На Кубі стався черговий масштабний блекаут
Через збій на теплоелектростанції острів охопив черговий блекаут.

У середу, 10 вересня, на Кубі зафіксовано повне відключення електроенергії - друге цього року та п’яте за останні два роки.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними міністерства енергетики та гірничої справи Куби, причиною масштабного збою стала ймовірна помилка в системі безпеки однієї з головних теплоелектростанцій країни.

Заступник міністра Аргеліо Абад заявив, що мережа відключилася після автоматичної зупинки через повідомлення про перегрів, яке могло бути хибним.

Наразі влада формує аварійну мережу для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури. У першу чергу електропостачання відновлюють до лікарень, підприємств харчової промисловості та інших пріоритетних установ.

Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро пообіцяв, що подачу електроенергії поступово відновлять у всіх регіонах.

Куба перебуває в глибокій економічній та енергетичній кризі, яка поглиблюється через американські санкції. Вони ускладнюють закупівлю пального та обладнання для ремонту електростанцій, багато з яких працюють понад 30 років і давно потребують модернізації.

 

Кубаблекаут

Останні матеріали

Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. Кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. Кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється