На Кубі стався черговий масштабний блекаут

Через збій на теплоелектростанції острів охопив черговий блекаут.

У середу, 10 вересня, на Кубі зафіксовано повне відключення електроенергії - друге цього року та п’яте за останні два роки.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними міністерства енергетики та гірничої справи Куби, причиною масштабного збою стала ймовірна помилка в системі безпеки однієї з головних теплоелектростанцій країни.

Заступник міністра Аргеліо Абад заявив, що мережа відключилася після автоматичної зупинки через повідомлення про перегрів, яке могло бути хибним.

Наразі влада формує аварійну мережу для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури. У першу чергу електропостачання відновлюють до лікарень, підприємств харчової промисловості та інших пріоритетних установ.

Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро пообіцяв, що подачу електроенергії поступово відновлять у всіх регіонах.

Куба перебуває в глибокій економічній та енергетичній кризі, яка поглиблюється через американські санкції. Вони ускладнюють закупівлю пального та обладнання для ремонту електростанцій, багато з яких працюють понад 30 років і давно потребують модернізації.