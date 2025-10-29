Україна вперше проголосувала проти зняття ембарго з Куби в ООН

Україна вперше проголосувала проти.

Генеральна асамблея ООН сьогодні, 29 жовтня, розглянула щорічну резолюцію щодо зняття ембарго США з Куби. Україна вперше проголосувала проти.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Причини - серйозні: уряд Куби став стратегічним активом росії, активно підтримуючи її війну, агресію проти суверенної європейської держави", - зазначив Єрмак.

За його словами, тисячі кубинських солдатів воюють проти України у складі російських окупаційних сил, здобуваючи бойовий досвід, а Гавана дедалі більше залучається до військової та розвідувальної діяльності, що становить загрозу міжнародній безпеці.

"росія використовує Кубу для обходу санкцій, запроваджених з метою змусити її припинити вторгнення. Це не про кубинський народ - це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику", - наголосив глава ОП.