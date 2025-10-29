Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна вперше проголосувала проти зняття ембарго з Куби в ООН

29 жовтня 2025, 19:57
Україна вперше проголосувала проти зняття ембарго з Куби в ООН
Фото: Офіс Президента
Україна вперше проголосувала проти.

Генеральна асамблея ООН сьогодні, 29 жовтня, розглянула щорічну резолюцію щодо зняття ембарго США з Куби. Україна вперше проголосувала проти.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Причини - серйозні: уряд Куби став стратегічним активом росії, активно підтримуючи її війну, агресію проти суверенної європейської держави", - зазначив Єрмак.

За його словами, тисячі кубинських солдатів воюють проти України у складі російських окупаційних сил, здобуваючи бойовий досвід, а Гавана дедалі більше залучається до військової та розвідувальної діяльності, що становить загрозу міжнародній безпеці.

"росія використовує Кубу для обходу санкцій, запроваджених з метою змусити її припинити вторгнення. Це не про кубинський народ - це про протидію авторитарній експансії. Кубинський режим має змінити свою руйнівну політику", - наголосив глава ОП.

СШАООНКубаАндрій Єрмак

Останні матеріали

Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Політика
Gripen і морські дрони для України на тлі нових російських авіаударів. Нові санкції та жодного саміту – Мік Раян
Переклад iPress – 27 жовтня 2025, 17:13
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
Спорт
Медіа та спорт на одному майданчику: визначені півфіналісти King Media Basket
27 жовтня 2025, 15:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється