Україна закриє посольство на Кубі через підтримку Гаваною рф

30 жовтня 2025, 09:32
Україна закриє посольство на Кубі через підтримку Гаваною рф
МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org
Країна не вжила заходів, щоб припинити вербування своїх громадян до російських військ, що воюють проти України.

Україна цього року закриє своє посольство в Гавані та знизить рівень дипломатичних відносин із Кубою. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х (Twitter).

Сибіга зазначив, що Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН під назвою "Необхідність припинення американської блокади Куби".

За словами міністра, це рішення має «серйозні підстави» та є реакцією на підтримку Кубою російської агресії.

"Ми пам’ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули", - заявили у відомстві. 

В МЗС також додали, що цього року Київ вирішив закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень дипломатичних відносин. 

"Наш голос не спрямований проти кубинського народу  ми поважаємо його право на процвітання. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії", - написав міністр.

За словами Сибіги, тисячі кубинців підписали контракти та воюють у складі російських військ проти України.

"Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни рф проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином", - наголосив глава МЗС.

 
