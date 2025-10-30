Україна закриє посольство на Кубі через підтримку Гаваною рф

Країна не вжила заходів, щоб припинити вербування своїх громадян до російських військ, що воюють проти України.

Україна цього року закриє своє посольство в Гавані та знизить рівень дипломатичних відносин із Кубою.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х (Twitter).

Сибіга зазначив, що Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН під назвою "Необхідність припинення американської блокади Куби".

За словами міністра, це рішення має «серйозні підстави» та є реакцією на підтримку Кубою російської агресії.

"Ми пам’ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули", - заявили у відомстві.

В МЗС також додали, що цього року Київ вирішив закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень дипломатичних відносин.

"Наш голос не спрямований проти кубинського народу ми поважаємо його право на процвітання. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії", - написав міністр.

За словами Сибіги, тисячі кубинців підписали контракти та воюють у складі російських військ проти України.

"Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни рф проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином", - наголосив глава МЗС.