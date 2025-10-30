Україна закриє посольство на Кубі через підтримку Гаваною рф
Україна цього року закриє своє посольство в Гавані та знизить рівень дипломатичних відносин із Кубою.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х (Twitter).
Сибіга зазначив, що Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН під назвою "Необхідність припинення американської блокади Куби".
За словами міністра, це рішення має «серйозні підстави» та є реакцією на підтримку Кубою російської агресії.
"Ми пам’ятаємо побажання кубинського президента "успіхів" путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули", - заявили у відомстві.
В МЗС також додали, що цього року Київ вирішив закрити наше посольство в Гавані і знизити рівень дипломатичних відносин.
"Наш голос не спрямований проти кубинського народу ми поважаємо його право на процвітання. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії", - написав міністр.
За словами Сибіги, тисячі кубинців підписали контракти та воюють у складі російських військ проти України.
"Небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни рф проти України є співучастю в агресії і має бути засуджене найрішучішим чином", - наголосив глава МЗС.