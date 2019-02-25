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У Донецькій області підірвалися троє цивільних

Жителі селища Гродівка збирали за містом хмиз
У Покровському районі Донецької області три людини постраждали від вибуху в лісосмузі. Жителі селища Гродівка збирали за містом хмиз, коли натрапили на невідомий вибуховий пристрій.
У Донецькій області підірвалися троє цивільних Фото: unian.ua

Зараз потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості перебувають у лікарні Мирнограда, повідомляє прес-служба обласної поліції.

Поліція встановлює обставини події. Відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу "замах на злочин", "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".

Правоохоронці закликають громадян не забувати, що на території області триває операція Об'єднаних сил, тому, відправляючись за місто, потрібно дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що в місті Українськ Донецької області в одній з квартир житлового будинку вибухнув газовий балон.

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25 02 2019 21:24
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