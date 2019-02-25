CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Покровському районі Донецької області три людини постраждали від вибуху в лісосмузі. Жителі селища Гродівка збирали за містом хмиз, коли натрапили на невідомий вибуховий пристрій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Донецькій області підірвалися троє цивільних
Жителі селища Гродівка збирали за містом хмиз
Фото: unian.ua
Зараз потерпілі з травмами різного ступеня тяжкості перебувають у лікарні Мирнограда, повідомляє прес-служба обласної поліції.
Поліція встановлює обставини події. Відкрито кримінальне провадження за статтями Кримінального кодексу "замах на злочин", "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок".
Правоохоронці закликають громадян не забувати, що на території області триває операція Об'єднаних сил, тому, відправляючись за місто, потрібно дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, що в місті Українськ Донецької області в одній з квартир житлового будинку вибухнув газовий балон.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 02 2019 21:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"