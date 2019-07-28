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У Донецьку мітингували за незалежність "ДНР", акцію розігнали повідомленням про мінування

Учасники акції зібрались 27 липня на площі Леніна в центрі Донецька, вони принесли із собою прапори Росії та так званої "Новоросії". Люди виступили проти флешмобу #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, який на окупованих територіях запустили після виборів президента України
В окупованому Донецьку декілька десятків людей влаштували акцію за незалежність так званої «ДНР» від України та проти місцевого флешмобу, учасники якого вимагають від президента Володимира Зеленського особливого статусу Донбасу.
У Донецьку мітингували за незалежність "ДНР", акцію розігнали повідомленням про мінування Фото: Nikolas Avilov/Facebook

Учасники акції зібрались 27 липня на площі Леніна в центрі Донецька, вони принесли із собою прапори Росії та так званої "Новоросії". Люди виступили проти флешмобу #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, який на окупованих територіях запустили після виборів президента України,  повідомляють "Новости Донбасса".

Його учасники вимагають від Зеленського особливого статусу для Донбасу, тоді як мітингарі виступали за "незалежність" "ДНР".

Декілька представників "МВС" "ДНР" перевіряли телефони учасників акції, а силовики в цивільному намагалися змусити їх розійтися. У підсумку людей розігнали під приводом отриманого повідомлення про замінування, яке у підсумку не підтвердилося.

Нагадаємо, від початку доби 21 липня уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я. Відтоді бойовики декілька разів відкривали вогонь.

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