CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральний директор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко просить киян скоротити використання електроенергії в суботу до 35-40%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ДТЕК закликали скоротити використання електроенергії в Києві на 35-40%
Фото: УНІАН
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Facebook.
"Сьогодні черговий важкий для енергетики день. Тому прошу сьогодні перейти в режим максимальної економії споживання. Наша ціль для всього міста Київ - 35-40% скорочення! Персональне прохання до бізнесів: вимикайте світову рекламу, як внутрішню, так і вуличну", – зазначив Сергій Коваленко.
Як повідомлялось раніше, росіяни завдали ракетного удару в один з енергетичних об’єктів Київщини, через що віялові відключення світла можуть відбутися більше ніж 4 години. Більш точний термін залежить від стану енергосистеми та розпорядження Укренерго.
Список вулиць, котрих може стосуватися таке відключення, буде розміщений на сайті та соцмережах ДТЕК Київські електромережі.
Нагадаємо, що у результаті ворожого удару по Київщині вранці 15 жовтня зазнав серйозних руйнувань об‘єкт енергетичної інфраструктури.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 10 2022 16:26 МЕДІА
- ФОТО Масивна "рідкісна" давньоримська мозаїка знайдена в Сирії
- ВІДЕО На Покрову у головному соборі Відня вперше відбулася літургія українською мовою
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- Після бавовни на Керченському мосту пропагандони путіна протверезіли. Кремлівська обслуга обговорює понуре майбутнє росії – Джулія Девіс
- Херсонщина. Сучасне "покоління соціальних медіа" просто не знає війн такого розміру та розмаху - Том Купер
СТАТТІ