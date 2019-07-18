CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоблизу села Удобне Білгород-Дністровського району зіткнулися легковик Volkswagen та вантажівка MAN. Унаслідок аварії загинули водій та троє пасажирів легковика, серед яких — дитина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ДТП на трасі Одеса-Рені загинули чотири людини: серед них дитина
Наразі з'ясовуються обставини ДТП
Фото:Національна поліція
Водій вантажівки не постраждав, повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
Наразі з'ясовуються обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Фото:Нацполіція
Нагадаємо, що у понеділок, 15 липня, на 34-му кілометрі Житомирської траси під Києвом відбулася масштабна ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT і Ford Mondeo. У результаті аварії загинули три людини, 17 постраждали.
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