У ДТП на трасі Одеса-Рені загинули чотири людини: серед них дитина Наразі з'ясовуються обставини ДТП

Поблизу села Удобне Білгород-Дністровського району зіткнулися легковик Volkswagen та вантажівка MAN. Унаслідок аварії загинули водій та троє пасажирів легковика, серед яких — дитина.

Фото:Національна поліція

Водій вантажівки не постраждав, повідомляє пресслужба поліції Одеської області. Наразі з'ясовуються обставини ДТП. На місці працює слідчо-оперативна група. Також вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото:Нацполіція Нагадаємо, що у понеділок, 15 липня, на 34-му кілометрі Житомирської траси під Києвом відбулася масштабна ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT і Ford Mondeo. У результаті аварії загинули три людини, 17 постраждали.

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