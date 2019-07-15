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Масштабна ДТП під Києвом за участю маршрутки: є загиблі і поранені, - ВІДЕО

Рух Житомирською трасою в бік Києва обмежено
У понеділок, 15 липня, на 34-му кілометрі Житомирської траси під Києвом відбулася масштабна ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT і Ford Mondeo. У результаті аварії загинули три людини, 17 постраждали.
Масштабна ДТП під Києвом за участю маршрутки: є загиблі і поранені, - ВІДЕО Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua

Автомобілі зіткнулися поблизу населеного пункту Гурівщина. Аварія трапилася близько 5:40, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, Volkswagen віз людей зі Львова до Києва. У попутному напрямку їхав і Ford. З невідомих причин на 34-му кілометрі дороги сталося зіткнення двох автомобілів. Від удару маршрутка врізалася у відбійник.

По прибуттю екстрених служб медики почали надавати першу допомогу постраждалим людям.


Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua

Усіх постраждалих негайно госпіталізували в лікарню з різними травмами.


Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua

На жаль, водій і жінка-пасажир Ford загинули на місці. У легковику їхав чоловік, його також забрали медики, але від отриманих травм він помер у кареті "швидкої".


Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua


Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua

За даними поліції, госпіталізовано 9 осіб. Рух трасою в бік Києва обмежено.

Нагадаємо, що 11 липня на Івано-Франківщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів загинули двоє дітей, ще двох людей госпіталізували.

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15 07 2019 11:01
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