Масштабна ДТП під Києвом за участю маршрутки: є загиблі і поранені, - ВІДЕО
Автомобілі зіткнулися поблизу населеного пункту Гурівщина. Аварія трапилася близько 5:40, повідомляє "Інформатор".
За попередньою інформацією, Volkswagen віз людей зі Львова до Києва. У попутному напрямку їхав і Ford. З невідомих причин на 34-му кілометрі дороги сталося зіткнення двох автомобілів. Від удару маршрутка врізалася у відбійник.
По прибуттю екстрених служб медики почали надавати першу допомогу постраждалим людям.
Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua
Усіх постраждалих негайно госпіталізували в лікарню з різними травмами.
Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua
На жаль, водій і жінка-пасажир Ford загинули на місці. У легковику їхав чоловік, його також забрали медики, але від отриманих травм він помер у кареті "швидкої".
Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua
Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua
За даними поліції, госпіталізовано 9 осіб. Рух трасою в бік Києва обмежено.
Нагадаємо, що 11 липня на Івано-Франківщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів загинули двоє дітей, ще двох людей госпіталізували.
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