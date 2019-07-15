Масштабна ДТП під Києвом за участю маршрутки: є загиблі і поранені, - ВІДЕО Рух Житомирською трасою в бік Києва обмежено

У понеділок, 15 липня, на 34-му кілометрі Житомирської траси під Києвом відбулася масштабна ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT і Ford Mondeo. У результаті аварії загинули три людини, 17 постраждали.

Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua

Автомобілі зіткнулися поблизу населеного пункту Гурівщина. Аварія трапилася близько 5:40, повідомляє "Інформатор". За попередньою інформацією, Volkswagen віз людей зі Львова до Києва. У попутному напрямку їхав і Ford. З невідомих причин на 34-му кілометрі дороги сталося зіткнення двох автомобілів. Від удару маршрутка врізалася у відбійник. По прибуттю екстрених служб медики почали надавати першу допомогу постраждалим людям.

Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua Усіх постраждалих негайно госпіталізували в лікарню з різними травмами.

Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua На жаль, водій і жінка-пасажир Ford загинули на місці. У легковику їхав чоловік, його також забрали медики, але від отриманих травм він помер у кареті "швидкої".

Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua

Фото: Максим Торпан / kiev.informator.ua За даними поліції, госпіталізовано 9 осіб. Рух трасою в бік Києва обмежено. Нагадаємо, що 11 липня на Івано-Франківщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів загинули двоє дітей, ще двох людей госпіталізували.

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