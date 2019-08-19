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У ДТП під Києвом загинув співробітник поліції і семирічна дівчинка, - ФОТО

Винуватиця аварії не постраждала і буде затримана
У понеділок біля села Гоголів під Києвом сталася ДТП з двома загиблими.
У ДТП під Києвом загинув співробітник поліції і семирічна дівчинка, - ФОТО Фото:Нацполіція

За попередніми даними, 37-річна мешканка Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила дозволену швидкість рух і не надала перевагу автомобілю Chevrolet, який рухався по головній дорозі, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Сталося зіткнення, в результаті якого водій Chevrolet загинув на місці. Ним виявився співробітник поліції Вишгородського району. Крім нього, в машині був пасажир і двоє його дітей. 7-річна дівчинка від отриманих травм загинула, а чоловік з сином госпіталізовані у важкому стані.

Водійка Audi не постраждала.


Фото:Facebook

Її збираються затримати для притягнення до відповідальності за ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.

Нагадаємо, що у Полтаві поліцейські затримали водія, в крові якого було 3,17 проміле алкоголю, що в 16 разів перевищує допустиму норму.

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