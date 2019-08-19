У ДТП під Києвом загинув співробітник поліції і семирічна дівчинка, - ФОТО
За попередніми даними, 37-річна мешканка Києва за кермом позашляховика Audi значно перевищила дозволену швидкість рух і не надала перевагу автомобілю Chevrolet, який рухався по головній дорозі, повідомляє пресслужба поліції Київської області.
Сталося зіткнення, в результаті якого водій Chevrolet загинув на місці. Ним виявився співробітник поліції Вишгородського району. Крім нього, в машині був пасажир і двоє його дітей. 7-річна дівчинка від отриманих травм загинула, а чоловік з сином госпіталізовані у важкому стані.
Водійка Audi не постраждала.
Фото:Facebook
Її збираються затримати для притягнення до відповідальності за ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.
Нагадаємо, що у Полтаві поліцейські затримали водія, в крові якого було 3,17 проміле алкоголю, що в 16 разів перевищує допустиму норму.
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