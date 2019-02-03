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У ДТП під Москвою постраждали четверо українців, - МЗС України

"Забезпечується консульський супровід надання постраждалим необхідної допомоги"
У ДТП під Москвою постраждали четверо українців, загрози їхньому життю немає.
У ДТП під Москвою постраждали четверо українців, - МЗС України Фото: google.com

"Унаслідок ДТП під Москвою постраждали чотири громадянина України. Постраждалі госпіталізовані, загрози їхньому життю немає. Забезпечується консульський супровід надання постраждалим необхідної допомоги", - повідомляє консульська служба МЗС України у Twitter.

Пасажирський автобус зіткнувся з легковою машиною в селищі Курилово в Новій Москві.

Нагадаємо, що 1 березня на Броварському проспекті в Києві при зіткненні автомобіля Peugeot швидкої медичної допомоги і легковика ZAZ Vida загинули три людини, ще троє постраждали.

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02 03 2019 15:57
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