У ДТП у Вінниці загинули троє громадян Молдови Водій мікроавтобуса з пасажирами врізався в припарковану вантажівку

Уночі 8 лютого на вулиці Стельмаха у Вінниці сталася автомобільна аварія, у якій загинули троє громадян Молдови, а ще троє були госпіталізовані з травмами різного ступеня.

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Усі вони їхали в мікроавтобусі Volkswagen. На думку слідства, 28-річний водій автомобіля не впорався з кермуванням і врізався в припарковану на узбіччі вантажівку DAF, повідомила прес-служба поліції у Вінницькій області. Троє пасажирів мікроавтобуса - 26-річна жінка, 43-річний чоловік і ще один чоловік, особу якого наразі не встановлено, - загинули на місці. Ще троє пасажирів віком 24, 28 і 58 років були госпіталізовані. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху. Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.

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