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У ДТП у Вінниці загинули троє громадян Молдови

Водій мікроавтобуса з пасажирами врізався в припарковану вантажівку
Уночі 8 лютого на вулиці Стельмаха у Вінниці сталася автомобільна аварія, у якій загинули троє громадян Молдови, а ще троє були госпіталізовані з травмами різного ступеня.
У ДТП у Вінниці загинули троє громадян Молдови Фото% Нацполіція

Усі вони їхали в мікроавтобусі Volkswagen. На думку слідства, 28-річний водій автомобіля не впорався з кермуванням і врізався в припарковану на узбіччі вантажівку DAF, повідомила прес-служба поліції у Вінницькій області.

Троє пасажирів мікроавтобуса - 26-річна жінка, 43-річний чоловік і ще один чоловік, особу якого наразі не встановлено, - загинули на місці. Ще троє пасажирів віком 24, 28 і 58 років були госпіталізовані.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

       

Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.

                                    

 

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08 02 2019 11:57
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