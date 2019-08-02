У ДТП у Вінниці загинули троє громадян Молдови
Усі вони їхали в мікроавтобусі Volkswagen. На думку слідства, 28-річний водій автомобіля не впорався з кермуванням і врізався в припарковану на узбіччі вантажівку DAF, повідомила прес-служба поліції у Вінницькій області.
Троє пасажирів мікроавтобуса - 26-річна жінка, 43-річний чоловік і ще один чоловік, особу якого наразі не встановлено, - загинули на місці. Ще троє пасажирів віком 24, 28 і 58 років були госпіталізовані.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.
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