У ДТП в Словенії загинули чотири українки
У середу внаслідок аварії на автомагістралі в Словенії загинули п’ятеро іноземців, попередньо четверо з них — громадянки України.
Про це повідомляє видання Delo.si.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автомагістралі неподалік поселення Словенське Конице, приблизно за 100 кілометрів на північ від Любляни.
За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса з українською реєстрацією, який перевозив сімох осіб, перевищив швидкість і врізався в причіп вантажівки. Вантажівкою, за наявними даними, керував громадянин рф.
Унаслідок зіткнення загинули п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, четверо з яких — попередньо - українки.
Водій мікроавтобуса отримав легкі травми, ще одна пасажирка - важкі. Водій вантажівки, за попередніми даними, не постраждав.
Як зазначає Delo.si, це одна з найсмертельніших ДТП у Словенії за останній час.
Нагадаємо, зл на початку місяця у Німеччині перекинувся автобус: на борту були українці.