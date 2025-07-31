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У ДТП в Словенії загинули чотири українки

31 липня 2025, 08:45
У ДТП в Словенії загинули чотири українки
Фото: з вільних джерел
Аварія сталася за участі мікроавтобуса з українськими пасажирами та вантажівки, якою керував водій із росії.

У середу внаслідок аварії на автомагістралі в Словенії загинули п’ятеро іноземців, попередньо четверо з них — громадянки України.

Про це повідомляє видання Delo.si.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автомагістралі неподалік поселення Словенське Конице, приблизно за 100 кілометрів на північ від Любляни.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса з українською реєстрацією, який перевозив сімох осіб, перевищив швидкість і врізався в причіп вантажівки. Вантажівкою, за наявними даними, керував громадянин рф.

Унаслідок зіткнення загинули п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, четверо з яких — попередньо - українки.

Водій мікроавтобуса отримав легкі травми, ще одна пасажирка - важкі. Водій вантажівки, за попередніми даними, не постраждав.

Як зазначає Delo.si, це одна з найсмертельніших ДТП у Словенії за останній час.

Нагадаємо, зл на початку місяця у Німеччині перекинувся автобус: на борту були українці.

 

ДТПСловеніяукраїнці

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