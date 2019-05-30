У ДТП в Тернопільській області загинули четверо співробітників "Укренерго"
Прес-служба обласної поліції зазначає, що аварія сталася близько 16:00 на трасі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече, на повороті в село Заруддя.За попередньою інформацією, на автодорозі не розминулися автомобілі MAN і Mitsubishi. Одна з версій, яку відпрацьовують правоохоронці, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку, повідомляє LB.ua.
На момент зіткнення в легковому автомобілі перебували п'ятеро чоловіків. Троє загинули відразу, ще двох госпіталізували в лікарню. Стан одного з постраждалих дуже важкий. Водій вантажівки живий.
Фото: Національна поліція
Керівник ДП "НЕК" Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook написав, що в аварію потрапила бригада робітників "Укренерго". За словами Ковальчука, під час лобового зіткнення з вантажівкою на місці загинули три співробітники "Укренерго", четвертий помер у лікарні.
"У нас в компанії сталася трагедія. Під час повернення з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської ділянки Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів і водія потрапила в дорожньо-транспортну пригоду", - написав він.
У поліції повідомили, що дані про подію внесено до ЄРДР згідно зі статтею 286, частиною 3 КК. Ведеться слідство.
Нагадаємо, що двоє військовослужбовців загинули у результаті аварії на Кільцевій дорозі у Києві вранці 10 травня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Інавгурація Зеленського. Як це було, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО С14 і "Нацкорпус" знесли будівельний паркан на місці спорудження меморіалу Героїв Небесної сотні
- ФОТО У Туреччині випадково знайшли підземне місто
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент
- Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедураПредставники Росії на інавгурацію Зеленського не запрошені