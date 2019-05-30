У ДТП в Тернопільській області загинули четверо співробітників "Укренерго"

"Під час повернення з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської ділянки Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів і водія потрапила в дорожньо-транспортну пригоду"

У Збаразькому районі Тернопільської області 30 травня сталася смертельна ДТП.

Прес-служба обласної поліції зазначає, що аварія сталася близько 16:00 на трасі Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече, на повороті в село Заруддя.За попередньою інформацією, на автодорозі не розминулися автомобілі MAN і Mitsubishi. Одна з версій, яку відпрацьовують правоохоронці, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку, повідомляє LB.ua.

На момент зіткнення в легковому автомобілі перебували п'ятеро чоловіків. Троє загинули відразу, ще двох госпіталізували в лікарню. Стан одного з постраждалих дуже важкий. Водій вантажівки живий.



Фото: Національна поліція

Керівник ДП "НЕК" Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook написав, що в аварію потрапила бригада робітників "Укренерго". За словами Ковальчука, під час лобового зіткнення з вантажівкою на місці загинули три співробітники "Укренерго", четвертий помер у лікарні.

"У нас в компанії сталася трагедія. Під час повернення з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської ділянки Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів і водія потрапила в дорожньо-транспортну пригоду", - написав він.

У поліції повідомили, що дані про подію внесено до ЄРДР згідно зі статтею 286, частиною 3 КК. Ведеться слідство.

Нагадаємо, що двоє військовослужбовців загинули у результаті аварії на Кільцевій дорозі у Києві вранці 10 травня.