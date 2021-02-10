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У джунглях Амазонії – рекордна посуха

Посуху впливає й масова вирубка джунглів на півночі Амазонії
Значна частина Південної Америки нині переживає найсильнішу посуху за майже століття: під загрозою один із найбільших водних шляхів у регіоні - водна система Парана, на чиї ресурси покладаються мільйони людей у Бразилії, Парагваї та Аргентині.
У джунглях Амазонії – рекордна посуха Фото: Pixabay
Про це повідомляє BBC.
 
Зазначається, що причина - в природному феномені Ла-Нінья, що порушує погодні умови.
 
Окрім цього на посуху впливає й масова вирубка джунглів на півночі Амазонії.
 
Експерти наголошують, що відсутність дощів може призвести до серйозних пожеж в тропічних лісах Амазонки і водно-болотних угіддях Пантаналу.
 
Особливо негативні наслідки така ситуація матиме для Бразилії, її агропромислового комплексу та енергетики, адже значною мірою ця країна покладається на гідроелектростанції.
 
Як повідомлялося, у липні цього року світові ціни на каву стрімко почали рости на тлі найсильнішої посухи в Бразилії, яка є одним із головних виробників кави у світі.
 
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02 10 2021 12:24
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