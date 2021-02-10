НОВИНИЗначна частина Південної Америки нині переживає найсильнішу посуху за майже століття: під загрозою один із найбільших водних шляхів у регіоні - водна система Парана, на чиї ресурси покладаються мільйони людей у Бразилії, Парагваї та Аргентині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У джунглях Амазонії – рекордна посуха
Посуху впливає й масова вирубка джунглів на півночі Амазонії
Фото: Pixabay
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що причина - в природному феномені Ла-Нінья, що порушує погодні умови.
Окрім цього на посуху впливає й масова вирубка джунглів на півночі Амазонії.
Експерти наголошують, що відсутність дощів може призвести до серйозних пожеж в тропічних лісах Амазонки і водно-болотних угіддях Пантаналу.
Особливо негативні наслідки така ситуація матиме для Бразилії, її агропромислового комплексу та енергетики, адже значною мірою ця країна покладається на гідроелектростанції.
Як повідомлялося, у липні цього року світові ціни на каву стрімко почали рости на тлі найсильнішої посухи в Бразилії, яка є одним із головних виробників кави у світі.
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02 10 2021 12:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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