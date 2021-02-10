У джунглях Амазонії – рекордна посуха

Значна частина Південної Америки нині переживає найсильнішу посуху за майже століття: під загрозою один із найбільших водних шляхів у регіоні - водна система Парана, на чиї ресурси покладаються мільйони людей у Бразилії, Парагваї та Аргентині.

Зазначається, що причина - в природному феномені Ла-Нінья, що порушує погодні умови.

Окрім цього на посуху впливає й масова вирубка джунглів на півночі Амазонії.

Експерти наголошують, що відсутність дощів може призвести до серйозних пожеж в тропічних лісах Амазонки і водно-болотних угіддях Пантаналу.

Особливо негативні наслідки така ситуація матиме для Бразилії, її агропромислового комплексу та енергетики, адже значною мірою ця країна покладається на гідроелектростанції.

Як повідомлялося, у липні цього року світові ціни на каву стрімко почали рости на тлі найсильнішої посухи в Бразилії, яка є одним із головних виробників кави у світі.