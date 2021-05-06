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В Амазонії вирубали рекордну кількість лісу за місяць

Ці (цифри – ред.) викликають занепокоєння, оскільки травень - це початок сухого сезону, коли руйнування лісу посилюється у значній частині регіону Амазонії
У травні цього року в Амазонському дощовому лісі вирубали рекордну кількість дерев.
В Амазонії вирубали рекордну кількість лісу за місяць Фото: blogs.edf
Загалом за 31 день травня було вирубано 1 180 квадратних кілометрів лісу, що на 41% більше, ніж за травень минулого року,  повідомляє Yahoo News. 
 
Зазначається, що вже третій місяць поспіль фіксується рекорд з вирубки лісу в Амазонії, зокрема, у квітні знищили 580 квадратних кілометрів лісу.
 
"Ці (цифри – ред.) викликають занепокоєння, оскільки травень - це початок сухого сезону, коли руйнування лісу посилюється у значній частині регіону Амазонії", - заявили в неурядовій організації Observatorio de Climа.
 
З моменту приходу до влади в 2019 році ультраправий президент Жаїр Болсонаро виступав за комерціалізацію лісових ресурсів Амазонії та називав неурядові організації, які намагаються захистити ліс, "раковою пухлиною".
 
Як повідомляв Укрінформ, морський лід у прибережних районах Арктики тоншає вдвічі швидше, ніж вважалося раніше, що може мати тривожні наслідки для зміни клімату.
 
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05 06 2021 13:49
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