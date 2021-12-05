За останні 20 років вдалося відновити ліси площею з Францію
Про це йдеться у спільному дослідженні Trillion Trees ("Трильйон дерев") міжнародних природоохоронних організацій - Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), BirdLife International і Товариства охорони природи, повідомляє "Громадське".
Існують три типи відновлення лісів: активне, яке потребує людського втручання через непридатність землі чи інші чинники; допоміжне, де участь людини мінімальна (наприклад, викорчовуються бур’яни); і спонтанне, коли ліс виростає сам, а людина цьому не заважає.
Для оцінки відновлення лісів проєкт Trillion Trees два роки збирав дані з різних джерел, зокрема використовував супутникові знімки за останні понад 30 років та спостереження своїх експертів на 124 локаціях у 29 країнах.
У Trillion Trees визнають приблизність своєї оцінки, тож просять усі зацікавлені сторони допомогти їм із точнішими вимірюваннями. Але якщо судити за наявними даними, за останні 20 років відновилися приблизно 22-25 мільярдів дерев на площі 58,9 мільйона гектарів.
Один із прикладів - Атлантичний ліс у Бразилії, розташований на узбережжі однойменного океану. На початку XVII століття його площа оцінювалась у 1-1,5 мільярда гектарів, але на 2000 рік скоротилася майже на 90% через активне вирубування дерев.
Відтоді завдяки зусиллям екологів, місцевої влади та самого лісу він відновився на площі у 4,2 мільйона гектарів (приблизно як Нідерланди). Але попри такі успіхи, у Всесвітньому фонді дикої природи закликають посилити захист лісів.
"Вирубування лісів лежить в основі кліматичної кризи, і ми маємо зробити все можливе, щоби спинити її. Крім того, відновлення природних лісів відіграє важливу роль у збереженні їхніх екосистем", - пояснює Жозефіна Варела, віцепрезидентка WWF.
У жовтні 2020 року дослідники за допомогою супутникових знімків підрахували, що на 1,3 мільйона квадратних кілометрів пустельної території Африки ростуть понад 1,8 мільярда дерев - або трохи більш як 13 дерев на гектар. Це більше, ніж вважалося раніше.
Нагадаємо, що професор з Університету Флориди Роберт Вокер прогнозує, що до 2064 року амазонські ліси через періоди засухи, пожежі та діяльність людини перетворяться на посушливу рівнину, де будуть рости чагарники.
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