За останні 20 років вдалося відновити ліси площею з Францію

Вони можуть нейтралізувати річний обсяг викидів у США

Загальна площа відновлених із 2000 року лісів становить майже 59 мільйонів гектарів - це територія, більша за континентальну частину Франції. Ці ліси можуть зберігати 5,9 гігатонни вуглецю, що більше, ніж кожного року виділяється в атмосферу зі США.

Про це йдеться у спільному дослідженні Trillion Trees ("Трильйон дерев") міжнародних природоохоронних організацій - Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), BirdLife International і Товариства охорони природи, повідомляє "Громадське".

Існують три типи відновлення лісів: активне, яке потребує людського втручання через непридатність землі чи інші чинники; допоміжне, де участь людини мінімальна (наприклад, викорчовуються бур’яни); і спонтанне, коли ліс виростає сам, а людина цьому не заважає.

Для оцінки відновлення лісів проєкт Trillion Trees два роки збирав дані з різних джерел, зокрема використовував супутникові знімки за останні понад 30 років та спостереження своїх експертів на 124 локаціях у 29 країнах.

У Trillion Trees визнають приблизність своєї оцінки, тож просять усі зацікавлені сторони допомогти їм із точнішими вимірюваннями. Але якщо судити за наявними даними, за останні 20 років відновилися приблизно 22-25 мільярдів дерев на площі 58,9 мільйона гектарів.

Один із прикладів - Атлантичний ліс у Бразилії, розташований на узбережжі однойменного океану. На початку XVII століття його площа оцінювалась у 1-1,5 мільярда гектарів, але на 2000 рік скоротилася майже на 90% через активне вирубування дерев.

Атлантичні ліси в Бразилії екологи називають одним із позитивних прикладів того, як екосистема поступово себе відновлює

Фото: Alex Popovkin / Flickr

Відтоді завдяки зусиллям екологів, місцевої влади та самого лісу він відновився на площі у 4,2 мільйона гектарів (приблизно як Нідерланди). Але попри такі успіхи, у Всесвітньому фонді дикої природи закликають посилити захист лісів.

"Вирубування лісів лежить в основі кліматичної кризи, і ми маємо зробити все можливе, щоби спинити її. Крім того, відновлення природних лісів відіграє важливу роль у збереженні їхніх екосистем", - пояснює Жозефіна Варела, віцепрезидентка WWF.

У жовтні 2020 року дослідники за допомогою супутникових знімків підрахували, що на 1,3 мільйона квадратних кілометрів пустельної території Африки ростуть понад 1,8 мільярда дерев - або трохи більш як 13 дерев на гектар. Це більше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, що професор з Університету Флориди Роберт Вокер прогнозує, що до 2064 року амазонські ліси через періоди засухи, пожежі та діяльність людини перетворяться на посушливу рівнину, де будуть рости чагарники.