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У ексглави поліції Одеської області знайшли незадекларовані понад 800 тис. гривень

"Так, встановлено, що чиновник не задекларував автомобіль, власну квартиру і квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід і дохід дружини. Загалом, відомості, зазначені посадовою особою у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. гривень"
Національне агентство з питання запобігання корупції виявило недостовірні відомості в електронній декларації затриманого за розкрадання в особливо великих розмірах колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна.
У ексглави поліції Одеської області знайшли незадекларовані понад 800 тис. гривень Фото: www.npu.gov.ua

Під час повної перевірки декларацій начальника поліції агентство виявило незадекларовані у 2017 році понад 819 тис. гривень, повідомляє прес-служба НАЗК.

"Так, встановлено, що чиновник не задекларував автомобіль, власну квартиру і квартиру дружини, що належать їм на праві власності, а також зазначив недостовірні відомості про свій дохід і дохід дружини. Загалом, відомості, зазначені посадовою особою у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Обґрунтований висновок про ознаки кримінального злочину направили в Національне антикорупційне бюро.

За декларування відомостей, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів, ст.366 п.1 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Раніше суд відмовився взяти під варту ексначальника поліції області Дмитра Головіна і відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомляли, прокурори просили заарештувати Головіна з альтернативою застави у 22 мільйони гривень. Також у будинку у Головіна знайшли 26 тис. євро і 13 тис. доларів готівкою.

Колишнього начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна і його заступника підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. Ймовірно, Головін допомагав контрабандистам легалізувати цигарки, які незаконно прибували в Одеський порт.

Нагадаємо, що напередодні, 25 липня правоохоронці затримали колишнього начальника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна за розкрадання в особливо великих розмірах.

Головін очолив ГУ НП в Одеській області у 2016 році. До цього він був начальником Департаменту карного розшуку Національної поліції і начальником кримінальної поліції ГУ НП у Київській області. У квітні на його місце призначили Олега Беха з харківського облуправління.

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