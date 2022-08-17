НОВИНИОрганізація нездатна виробити конкретні рішення для запобігання великим катастрофам і не може відігравати ефективну роль у підтримці миру й безпекиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Ердогана закликали до реформи ООН
Фото: з вільних джерел
Організацію Об’єднаних Націй слід реформувати для створення "справедливішого світу", де буде "справедливість, мультикультуралізм і взаємна повага". Про це заявив Фахреттін Алтун, голова управління зі зв'язків адміністрації президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, напередодні візиту останнього в Україну.
Станом на 2022 рік ООН нездатна виробити конкретні рішення для запобігання великим катастрофам, зазначив він, і не може відігравати ефективну роль у підтримці миру й безпеки.
Алтун розкритикував організацію, що "була безсила" запобігти людським трагедіям у Боснії та Герцеговині, Руанді, Сирії й Косово, "а також продемонструвала аналогічний приклад відчаю під час атаки росії проти України".
Він зазначив, що держави, які "мають вплив" у нинішній системі ООН, "стали частиною проблеми, а не її вирішенням", і світ багаторазово стикався з тим, що ця організація "заводить у безвихідь розв'язання глобальних проблем".
"Ми бачимо, як постійні члени ООН блокують ініціативи, коли вони є прямою чи зацікавленою стороною у спірних ситуаціях. П'ять постійних членів розв'язують питання, виходячи зі своїх інтересів, зневажаючи права азійських, латиноамериканських та африканських країн. Сьогодні ООН потребує реформації. Наша пропозиція полягає в тому, щоб прийняти думку, яка міститься у фразі "світ більше, ніж п'ять країн", – пояснив спікер Ердогана позицію Анкари.
Як раніше повідомляв iPress, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в четвер відвідає Львів, де планує провести зустріч з Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
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