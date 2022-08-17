У Ердогана закликали до реформи ООН

Організація нездатна виробити конкретні рішення для запобігання великим катастрофам і не може відігравати ефективну роль у підтримці миру й безпеки

Організацію Об’єднаних Націй слід реформувати для створення "справедливішого світу", де буде "справедливість, мультикультуралізм і взаємна повага". Про це заявив Фахреттін Алтун, голова управління зі зв'язків адміністрації президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, напередодні візиту останнього в Україну.

Станом на 2022 рік ООН нездатна виробити конкретні рішення для запобігання великим катастрофам, зазначив він, і не може відігравати ефективну роль у підтримці миру й безпеки.

Алтун розкритикував організацію, що "була безсила" запобігти людським трагедіям у Боснії та Герцеговині, Руанді, Сирії й Косово, "а також продемонструвала аналогічний приклад відчаю під час атаки росії проти України".

Він зазначив, що держави, які "мають вплив" у нинішній системі ООН, "стали частиною проблеми, а не її вирішенням", і світ багаторазово стикався з тим, що ця організація "заводить у безвихідь розв'язання глобальних проблем".

"Ми бачимо, як постійні члени ООН блокують ініціативи, коли вони є прямою чи зацікавленою стороною у спірних ситуаціях. П'ять постійних членів розв'язують питання, виходячи зі своїх інтересів, зневажаючи права азійських, латиноамериканських та африканських країн. Сьогодні ООН потребує реформації. Наша пропозиція полягає в тому, щоб прийняти думку, яка міститься у фразі "світ більше, ніж п'ять країн", – пояснив спікер Ердогана позицію Анкари.