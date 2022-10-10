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У Естонії збирають підписи парламентарів для визнання росії державою-терористом
Фото: Scanpix / Postimees
Про це повідомив голова зовнішньополітичного парламентського комітету Естонії Марко Міхкельсон.
"У Рійгікогу [парламент Естонії] збирають підписи для проєкту заяви про визнання російського режиму терористичним та підтвердження нашої підтримки територіальної цілісності України. Щойно вже підписали 54 посли. Проект внесемо до провадження парламенту на завтрашньому засіданні", — написав він.
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10 10 2022 19:24 МЕДІА
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