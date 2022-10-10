У Естонії збирають підписи парламентарів для визнання росії державою-терористом

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Про це повідомив голова зовнішньополітичного парламентського комітету Естонії Марко Міхкельсон. "У Рійгікогу [парламент Естонії] збирають підписи для проєкту заяви про визнання російського режиму терористичним та підтвердження нашої підтримки територіальної цілісності України. Щойно вже підписали 54 посли. Проект внесемо до провадження парламенту на завтрашньому засіданні", — написав він. Читайте також: G7 збирає термінове засідання щодо ситуації в Україні – уряд Німеччини

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