ПОЛІТИКА НОВИНИКраїни "Групи семи" проведуть відеонараду щодо ситуації в Україні у вівторок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
G7 збирає термінове засідання щодо ситуації в Україні – уряд Німеччини
Про це повідомив речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт на брифінгу в Берліні у понеділок, повідомляє Укрінформу.
"Завтра, у вівторок, 11 жовтня, країни G7 о 14 годин (час європейський) проведуть відеонараду. Глава України Зеленський візьме участь на початку наради", - сказав Гебештрайт.
Федеральний уряд, за словами його речника, суворо засуджує сьогоднішній масований удар росії по Україні з багатьма жертвами.
Канцлер Олаф Шольц зранку провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, який поінформував його про ситуацію в Києві. Шольц висловив свою та всіх держав G7, в якій нині ФРН головує, повну солідарність з народом України та пообіцяв надати допомогу.
"Німеччина зробить все можливе, щоби мобілізувати додаткову допомогу, особливо для відновлення та ремонту знищеної і пошкодженої цивільної інфраструктури, зокрема, енергетичної", - сказав Гебештрайт.
Він також нагадав, що напередодні Шольц поговорив з Президентом США Джо Байденом. Обидва лідери засудили ескалацію війни з боку російської федерації. Вони зазначили, що мобілізація в рф була помилкою.
"Закликаємо президента путіна негайно припинити воєнні дії в Україні та вивести свої війська з усієї території України", - сказав Гебештрайт.
На запитання, коли обіцяна Німеччиною система ППО буде в Україні та захищатиме українські міста, він не відповів, посилаючись на безпековий фактор. Лише зауважив, що "між моментом обіцянки та постачанням можуть тривати місяці, адже систему треба виробити". До того ж, треба підготувати персонал, це відбуватиметься "наступними днями ти тижнями".
Нагадаємо, що сьогодні 10 жовтня зранку відбулася масована ракетна атака по містах України.
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10 10 2022 17:02 МЕДІА
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