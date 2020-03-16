У евакуйованих з Італії пасажирів коронавірус не виявлено
В аеропорту "Бориспіль" 123 евакуйованим з Італії громадянам України провели експрес-тест на COVID-19, усі тести показали негативний результат, коронавірусної інфекції не виявлено, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Італійські медики провели медичний огляд пасажирів під час посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом усього польоту проводили медико -санітарний нагляд. Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України в ніч на понеділок.
Усі евакуйовані зобов'язалися здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).
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Надішліть нам електронну пошту за адресою: av_ant (a) outlook[***]
Надішліть нам електронну пошту на avants.loan (a) g[***][***]
Дзвінок / Whatsapp +1 (409) 2062954
Ми будемо раді допомогти вам Відповісти