У евакуйованих з Італії пасажирів коронавірус не виявлено Усі евакуйовані зобов'язалися здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду)

"Італійські медики провели медичний огляд пасажирів під час посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом усього польоту проводили медико -санітарний нагляд. Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України в ніч на понеділок.

Фото: Українська правда

В аеропорту "Бориспіль" 123 евакуйованим з Італії громадянам України провели експрес-тест на COVID-19, усі тести показали негативний результат, коронавірусної інфекції не виявлено, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, зазначає "Інтерфакс-Україна". "Італійські медики провели медичний огляд пасажирів під час посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом усього польоту проводили медико -санітарний нагляд. Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України в ніч на понеділок. Усі евакуйовані зобов'язалися здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду). Читайте також: Що робити українцям, які не встигнуть повернутись з-за кордону до 17 березня: пояснення МЗС

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