У Facebook додали можливість копіювання зображення на Google Фото
Facebook повідомив про запуск інструменту, який дозволить копіювати зображення з соціальної мережі на сервери Google Фото, повідомляє "Економічна правда".
Випробувати нову функцію збереження фотографій вже можуть мешканці Ірландії, де знаходиться міжнародна штаб-квартира Facebook. Представники соцмережі кажуть, що технологія поки перебуває в тестовому режимі.
Глобальний запуск обіцяють в першій половині 2020 року.
Повідомляється, що Facebook також продовжує переговори з приводу підключення інших сервісів крім Google Фото.
Також наголошується, що програмний код для нового інструменту створили в рамках проекту Data Transfer Project. Це спільний проект п'яти технологічних корпорацій Apple, Facebook, Google, Microsoft і Twitter.
Нагадаємо, що Facebook і Twitter повідомили про витік даних користувачів Android
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