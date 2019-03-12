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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Facebook додали можливість копіювання зображення на Google Фото

Глобальний запуск обіцяють в першій половині 2020 року
Випробувати нову функцію збереження фотографій вже можуть мешканці Ірландії, де знаходиться міжнародна штаб-квартира Facebook. Представники соцмережі кажуть, що технологія поки перебуває в тестовому режимі.
У Facebook додали можливість копіювання зображення на Google Фото Фото: gettyimages.com

Facebook повідомив про запуск інструменту, який дозволить копіювати зображення з соціальної мережі на сервери Google Фото, повідомляє "Економічна правда".

Випробувати нову функцію збереження фотографій вже можуть мешканці Ірландії, де знаходиться міжнародна штаб-квартира Facebook. Представники соцмережі кажуть, що технологія поки перебуває в тестовому режимі.

Глобальний запуск обіцяють в першій половині 2020 року.

Повідомляється, що Facebook також продовжує переговори з приводу підключення інших сервісів крім Google Фото.

Також наголошується, що програмний код для нового інструменту створили в рамках проекту Data Transfer Project. Це спільний проект п'яти технологічних корпорацій Apple, Facebook, Google, Microsoft і Twitter.

Нагадаємо, що Facebook і Twitter повідомили про витік даних користувачів Android

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03 12 2019 11:41
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