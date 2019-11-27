Facebook і Twitter повідомили про витік даних користувачів Android

Соцмережі Facebook та Twitter повідомили про витік даних сотень користувачів Android. Причиною витоку стало використання акаунтів у цих соцмережах для входу в додатки.

Про це повідомляє СNBC, передає "Громадське".

У звіті від експертів з кібербезпеки, який отримали компанії зазначено, що додаток для розробки програмного забезпечення під назвою One Audience надає доступ до особистих даних користувачів стороннім розробникам. Йдеться про адреси електронної пошти, імена та останніх твіти.

Facebook видалив зі своєї платформи додатки One Audience і Mobiburn та закликали користувачів уважніше ставитися до додатків, в яких вони авторизуються за допомогою акаунтів в соцмережах. Twitter попередив про уразливість користувачів, а також компанії Google та Apple, щоб вони могли вжити заходів.

Ознак того, що витік міг зачепити користувачів iOS наразі немає.

Нагадаємо, що Міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала бізнес-модель таких компаній, як Google і Facebook, бо вона загрожує правам людини.