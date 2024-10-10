У Феодосії четвертий день горить нафтобаза, яку атакували ЗСУ

Містян попередили про погіршення якості питної води і перебої у водопостачанні через гасіння пожежі.

В тимчасово окупованій Феодосії в Криму вже четвертий день росіяни не можуть загасити нафтобазу після атаки українських безпілотників.

Про це Крим.Реалії інформує в Telegram-каналі.

Над нафтобазою досі чорний дим, а в прилеглих будинках вибиті вікна, проте цю інформацію російський уряд не повідомляв.

Підконтрольний росії голова Феодосії Ігор Ткаченко звітував 10 жовтня про евакуацію 1137 людей.

Крім того, через витрату води на гасіння пожежі в місті може погіршитися якість питної води, повідомляє підприємство "Вода Криму" і також продовжуються перебої водопостачання.

Адміністрація рф попередила жителів міста, що 10 жовтня військові рф проведуть у місті навчальні стрільби.

7 жовтня ми повідомляли, що в Криму у Феодосії після влучання українського дрону горить нафтобаза.