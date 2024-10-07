Це найбільша нафтобаза у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

В окупованому місті Феодосія після атаки безпілотників горить нафтобаза, там ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру.

Про це сказав "радник" голови окупантів Криму Олег Крючков у Telegram-каналі.

"Загоряння на феодосійській нафтобазі. Працюють розрахунки МНС", - йдеться в дописі.

Він додав, що нібито жертв і постраждалих нема.

Також Telegram-канал Astra писав, що пожежа сталася після нічної атаки дронів, перед цим чутно було вибухи.

Ця Нафтобаза це АТ "Морський нафтовий термінал" і найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів.

Її вже атакували дрони в березні цього року.

В Міноборони рф оголосили, що вночі над рф і тимчасово окупованим Кримом нібито збили 21 український дрон.

Загалом 12 БпЛА нібито збили над Кримом, 6 – над Курською областю і по 1 – над територіями Бєлгородської, Брянської та Воронезької областей рф.

РосЗМІ ТАСС повідомило, що у Феодосії ввели режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру після загоряння на нафтобазі.

Пізніше інформацію офіційно підтвердили: Сили оборони спільно з підрозділами ракетних військ успішно атакували морський нафтовий термінал росіян у Феодосії

"Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема і для забезпечення потреб окупаційної армії рф", - заявили військові.

Днями ми повідомляли, що у москві загорілося військове училище, росіяни заявляють про атаку безпілотника.