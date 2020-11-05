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У Фінляндії людям два роки виплачували 560 євро щомісяця

Вони стали спокійнішими та впевненішими у майбутньому
У Фінляндії в межах експерименту 2 тисячі випадкових безробітних протягом двох років щомісяця отримували 560 євро без зобов'язань. Дослідники заявили, що базовий дохід покращував психічне здоров'я людей та покращував їхню подальшу зайнятість.
У Фінляндії людям два роки виплачували 560 євро щомісяця Фото: reuters.com

Про це повідомляє News Scientist, зазначає "Громадське".

560 євро виплачували двом тисячам безробітних від 25 до 58 років у межах експерименту в 2017-2018 роках. Вони не мали повертати гроші, а розмір виплати не змінювався, навіть якщо людина знаходила роботу. Учасників експерименту обирали випадково.

Дослідники порівнювали зайнятість та добробут отримувачів базового доходу та контрольну групу - 173 тисячі людей, які отримували допомогу по безробіттю.

Згідно з результатами, люди з базовим доходом працювали у середньому на 6 днів більше, ніж ті, які отримували допомогу по безробіттю. Також зросла зайнятість у людей з дітьми та у тих, чия рідна мова була не фінська чи шведська. Втім, дослідники поки не можуть пояснити, чому так сталося.

Нагадаємо, що жителі Фінляндії найщасливіші серед населення північної Європи

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11 05 2020 17:40
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