У Фінляндії людям два роки виплачували 560 євро щомісяця
Про це повідомляє News Scientist, зазначає "Громадське".
560 євро виплачували двом тисячам безробітних від 25 до 58 років у межах експерименту в 2017-2018 роках. Вони не мали повертати гроші, а розмір виплати не змінювався, навіть якщо людина знаходила роботу. Учасників експерименту обирали випадково.
Дослідники порівнювали зайнятість та добробут отримувачів базового доходу та контрольну групу - 173 тисячі людей, які отримували допомогу по безробіттю.
Згідно з результатами, люди з базовим доходом працювали у середньому на 6 днів більше, ніж ті, які отримували допомогу по безробіттю. Також зросла зайнятість у людей з дітьми та у тих, чия рідна мова була не фінська чи шведська. Втім, дослідники поки не можуть пояснити, чому так сталося.
Нагадаємо, що жителі Фінляндії найщасливіші серед населення північної Європи
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