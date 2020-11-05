У Фінляндії людям два роки виплачували 560 євро щомісяця

У Фінляндії в межах експерименту 2 тисячі випадкових безробітних протягом двох років щомісяця отримували 560 євро без зобов'язань. Дослідники заявили, що базовий дохід покращував психічне здоров'я людей та покращував їхню подальшу зайнятість.

Про це повідомляє News Scientist, зазначає "Громадське".

560 євро виплачували двом тисячам безробітних від 25 до 58 років у межах експерименту в 2017-2018 роках. Вони не мали повертати гроші, а розмір виплати не змінювався, навіть якщо людина знаходила роботу. Учасників експерименту обирали випадково.

Дослідники порівнювали зайнятість та добробут отримувачів базового доходу та контрольну групу - 173 тисячі людей, які отримували допомогу по безробіттю.

Згідно з результатами, люди з базовим доходом працювали у середньому на 6 днів більше, ніж ті, які отримували допомогу по безробіттю. Також зросла зайнятість у людей з дітьми та у тих, чия рідна мова була не фінська чи шведська. Втім, дослідники поки не можуть пояснити, чому так сталося.

Нагадаємо, що жителі Фінляндії найщасливіші серед населення північної Європи