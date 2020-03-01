Жителі Фінляндії найщасливіші серед населення північної Європи
Індекс щастя жителів Латвії досяг порівняно високої позначки в 70 пунктів зі 100, свідчать результати міжнародного дослідження "Індекс щастя", проведеного девелопером нерухомості Bonava і дослідницьким агентством Cliente.
Жителі інших країн північної Європи також високо оцінили рівень особистого щастя.
Найвищий показник щастя жителів у Фінляндії - 74 пункти, за нею йдуть Данія з 73 пунктами, Швеція з 71 пунктом, Естонія з 70 пунктами та Норвегія з 68 пунктами.
У Німеччині та в російському місті Санкт-Петербурзі індекс щастя жителів становить 66 зі 100 пунктів.
Велика частина - 23% - жителів Латвії вважають емоційне благополуччя найважливішим джерелом щастя. У Данії такої самої думки дотримуються 42% респондентів, у Фінляндії - 37%, у Норвегії - 30%, у Санкт-Петербурзі - 22%, а в Естонії - 20%.
Другим за важливістю джерелом щастя жителі Латвії - 20% - назвали хорошу економічну ситуацію. Гарне здоров'я найважливішим джерелом щастя вважають лише 9% опитаних.
У Данії економічна ситуація не є джерелом щастя для населення, такої самої думки дотримуються жителі Швеції, Норвегії та Фінляндії. У Швеції основним джерелом щастя є сім'я (31%), а в Німеччині - здоров'я (20%).
Опитування "Індекс щастя" було проведено цього року у восьми країнах - Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Німеччині, Росії (в Санкт-Петербурзі), Естонії та Латвії. Загалом було опитано 8582 людини (близько 1000 в кожній країні).
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