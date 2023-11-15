У Фінляндії наплив росіян – уряд назвав причину
Про це пише фінске видання Yle.
Фінський президент сказав, що під час дискусій щодо членства Фінляндії в НАТО він уже зкликав готуватись до певних неприємностей з боку росії.
"Нам постійно нагадують щодня, що Фінляндія вступила до НАТО. Я думаю, що цього разу ситуацію може спровокуват угода DCA", - додав президент.
Він нагадав, що подібне різке збільшення кількості шукачів притулку на східному кордоні Фінляндії вже було у 2015-2016 роках, коли країна активізувала спільні навчання з НАТО.
Кілька разів президент обговорював ситуацію на східному кордоні з урядовцями й підтримує обмеження прикордонного руху для громадян росії, підсумував він.
Нагадажмо, що в кінці літа Фінляндія домовилась про нову оборонну угоду із Вашингтоном, яка дозволить довготермінову присутність у країні американських військових.