У Фінляндії наплив росіян – уряд назвав причину

Фінський президент Саулі Нііністьо вважає, що наплив шукачів притулку з росії до кордону могла спричинити угода про оборонну співпрацю між Фінляндією і США.

Про це пише фінске видання Yle.

Фінський президент сказав, що під час дискусій щодо членства Фінляндії в НАТО він уже зкликав готуватись до певних неприємностей з боку росії.

"Нам постійно нагадують щодня, що Фінляндія вступила до НАТО. Я думаю, що цього разу ситуацію може спровокуват угода DCA", - додав президент.

Він нагадав, що подібне різке збільшення кількості шукачів притулку на східному кордоні Фінляндії вже було у 2015-2016 роках, коли країна активізувала спільні навчання з НАТО.

Кілька разів президент обговорював ситуацію на східному кордоні з урядовцями й підтримує обмеження прикордонного руху для громадян росії, підсумував він.

Нагадажмо, що в кінці літа Фінляндія домовилась про нову оборонну угоду із Вашингтоном, яка дозволить довготермінову присутність у країні американських військових.