У Фінляндії побудують завод вибухових речовин

Підприємство виготовлятиме тротил, який потрібен для артснарядів.

У фінському місті Порі побудують завод з виробництва тротилових вибухових речовин вартістю в 200 мільйонів євро.

Про повідомляє фінський мовник Yle.

"Проєкт, який очолює Міноборони, матиме велике значення для збільшення виробництва боєприпасів у Європі. Разом з тим, інвестиції сприятимуть продовженню довгострокової підтримки України", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Він додав, що попит на головну сировину для артилерійських снарядів, а саме на тротилову вибухову речовину, у всьому світі зріс у кілька разів. Він залишиться на високому рівні й у майбутньому.

У фінансуванні проєкту беруть участь і країни-союзниці.

Завод побудує фінський виробник вибухівки Forcit.

Запуск виробництва планується у 2028 році, а велика частина продукції заводу призначатиметься на експорт.

Тротил використовується переважно у снарядах для артилерії і мінометів.

Сьогодні також стало відомо, що Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €200 млн.