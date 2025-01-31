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У Фінляндії побудують завод вибухових речовин

31 січня 2025, 20:07
У Фінляндії побудують завод вибухових речовин
Фото: sled.net.ua
Підприємство виготовлятиме тротил, який потрібен для артснарядів.

У фінському місті Порі побудують завод з виробництва тротилових вибухових речовин вартістю в 200 мільйонів євро.

Про повідомляє фінський мовник Yle

"Проєкт, який очолює Міноборони, матиме велике значення для збільшення виробництва боєприпасів у Європі. Разом з тим, інвестиції сприятимуть продовженню довгострокової підтримки України", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен. 

Він додав, що попит на головну сировину для артилерійських снарядів, а саме на тротилову вибухову речовину, у всьому світі зріс у кілька разів. Він залишиться на високому рівні й у майбутньому. 

У фінансуванні проєкту беруть участь і країни-союзниці.

Завод побудує фінський виробник вибухівки Forcit. 

Запуск виробництва планується у 2028 році, а велика частина продукції заводу призначатиметься на експорт.

Тротил використовується переважно у снарядах для артилерії і мінометів.

Сьогодні також стало відомо, що Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €200 млн.

 

Фінляндіязаводпідтримка України

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