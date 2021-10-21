У Фінляндії вперше судитимуть людей за відмову зробити обов'язковий тест на COVID-19

Прокурори у Фінляндії скерували до Гельсінського районного суду обвинувачення щодо трьох людей через їхню відмову або неспроможність пройти обов'язковий тест на COVID-19 після прибуття до країни.

Про це пише Yle, зазначає Громадське.

Справи щодо трьох порушників відкрили за тимчасовим указом, доданим до закону про інфекційні хвороби влітку. Цей пункт зазначає, що доросла людина, яка навмисно або через грубу необережність не пройшла тестування на коронавірус, може отримати штраф.

Законодавство Фінляндії також передбачає, що до країни з-за кордону можуть вільно в'їхати люди, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, протягом останніх 6 місяців перехворіли або прибули з країни з низьким рівнем зараження. Усі інші мають пройти тест після прибуття, побути на самоізоляції три дні, а потім зробити ще один тест.

Попри те, що це вперше у Фінляндії справа за такими обвинуваченнями надійшла до суду, фінське агентство статистики зареєструвало вже 63 повідомлення про порушення умов про обов’язкове тестування.

Читайте також: Пандемія погіршила ситуацію з правами людей у світі