У Фінляндії вперше судитимуть людей за відмову зробити обов'язковий тест на COVID-19
Про це пише Yle, зазначає Громадське.
Справи щодо трьох порушників відкрили за тимчасовим указом, доданим до закону про інфекційні хвороби влітку. Цей пункт зазначає, що доросла людина, яка навмисно або через грубу необережність не пройшла тестування на коронавірус, може отримати штраф.
Законодавство Фінляндії також передбачає, що до країни з-за кордону можуть вільно в'їхати люди, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, протягом останніх 6 місяців перехворіли або прибули з країни з низьким рівнем зараження. Усі інші мають пройти тест після прибуття, побути на самоізоляції три дні, а потім зробити ще один тест.
Попри те, що це вперше у Фінляндії справа за такими обвинуваченнями надійшла до суду, фінське агентство статистики зареєструвало вже 63 повідомлення про порушення умов про обов’язкове тестування.
Читайте також: Пандемія погіршила ситуацію з правами людей у світі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Скасовані потяги та 250 тисяч знеструмлених будинків - у Франції вирує шторм "Аврора"
- ФОТО У Баку відкрили Український центр
- ВІДЕО В Ізраїлі горів торговельний центр, є постраждалі