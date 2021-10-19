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Пандемія погіршила ситуацію з правами людей у світі - Amnesty

У розпал пандемії ряд журналістів та медичних працівників були ув’язнені
Під час пандемії коронавірусу деякі уряди здійснили безпрецедентну атаку на свободу думок, різко обмеживши права людей.
Пандемія погіршила ситуацію з правами людей у світі - Amnesty Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

"Соціальні мережі були цензуровані, а засоби масової інформації закриті. Це негативно позначилося на можливості громадськості отримати доступ до важливої інформації про те, як боротися з COVID-19", - заявив старший директор з питань адвокації досліджень та політики організації Ражат Хосла.

За його словами, у розпал пандемії ряд журналістів та медичних працівників були ув’язнені.

"В результаті люди не змогли отримати доступ до інформації про коронавірус, зокрема про те, як захистити себе та свою громаду. Приблизно п'ять мільйонів людей загинули від COVID-19, і брак інформації, ймовірно, був одним із чинників, що посприяв цьому", - додав він.

Зазначається, що під час пандемії ряд країн, серед яких Росія, запровадили репресивні закони, що обмежують право на свободу вираження поглядів під виглядом боротьби з пандемією.

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19 10 2021 15:21
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