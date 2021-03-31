Ситуація з правами людини погіршується в усіх регіонах світу

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок заявив, що ситуація з правами людини погіршується практично у всіх регіонах світу.

"Опублікований сьогодні звіт показує, що тенденції з порушенням прав людини продовжують рухатися в неправильному напрямку. І ми бачимо ознаки того, що це відбувається в кожному регіоні світу", - сказав Блінкен журналістам, коментуючи публікацію щорічної доповіді держдепу про стан прав людини у світі, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, як приклад він згадав ситуацію в Росії, Венесуелі та Білорусі.

Проте Блінкен запевнив, що США нічого не мають проти всіх перерахованих країн. "Ми не боремося проти цих країн, але хочемо підтримки базових прав, усталених принципів підтримки світопорядку", - сказав він.

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