Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ситуація з правами людини погіршується в усіх регіонах світу

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок заявив, що ситуація з правами людини погіршується практично у всіх регіонах світу.
Ситуація з правами людини погіршується в усіх регіонах світу Фото: noi.md

"Опублікований сьогодні звіт показує, що тенденції з порушенням прав людини продовжують рухатися в неправильному напрямку. І ми бачимо ознаки того, що це відбувається в кожному регіоні світу", - сказав Блінкен журналістам, коментуючи публікацію щорічної доповіді держдепу про стан прав людини у світі, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, як приклад він згадав ситуацію в Росії, Венесуелі та Білорусі.

Проте Блінкен запевнив, що США нічого не мають проти всіх перерахованих країн. "Ми не боремося проти цих країн, але хочемо підтримки базових прав, усталених принципів підтримки світопорядку", - сказав він.

Читайте також: Рада ЄС впровадила санкції проти низки осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2021 09:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.