У Фінляндії вперше засудили фінського підприємця за порушення санкцій проти рф

Також суд ухвалив рішення про конфіскацію його компанії на користь держави.

Суд у Фінляндії засудив місцевого підприємця до 3 років і 8 місяців безумовного позбавлення волі за порушення санкцій проти росії. Також суд ухвалив рішення про конфіскацію його компанії на користь держави.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

За даними видання, компанія Idän Liikenteenvälitys, яка також працювала під назвою Rent ja Kalusto, у 2022–2023 роках експортувала до росії 164 вантажівки та причепи.