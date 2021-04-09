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У Фінляндії вводять обмеження для електросамокатів

У столиці Гельсінкі припиниться прокат електросамокатів у вихідні дні в нічні години
У Фінляндії запроваджують обмеження для використання електросамокатів, щоб запобігти нещасним випадкам з ними.
У Фінляндії вводять обмеження для електросамокатів Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Максимальна швидкість електросамокатів буде зменшена в усіх містах в денний час з 25 до 20 км/год, а в нічний час - з 25 до 15.

У столиці Гельсінкі припиниться прокат електросамокатів у вихідні дні в нічні години - з півночі до п'ятої ранку.

Столична влада повідомила, що домовилися про це з найбільшими прокатними компаніями в Фінляндії. Йдеться про експеримент, який триватиме до кінця року.

Передбачається, що ці заходи допоможуть запобігти нещасним випадкам з участю електросамокатів.

На забороні використання електросамокатів ночами у вихідні вже давно наполягали лікарі. Згідно зі статистичними даними, близько 70% пацієнтів, що звертаються в травматологію столичної чергової лікарні Мейлахті після аварій в результаті їзди на електросамокаті, травмуються в нічний час.

Серед тих, хто отримав травму голови, 80% управляли самокатом в нетверезому стані.

Нагадаємо, що у Парижі погрожують заборонити прокатні самокати, якщо ті не встановлять ліміти швидкості

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04 09 2021 10:55
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