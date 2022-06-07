ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИФінські дослідники встановили першу у світі повністю робочу "піщану батарею", яка може зберігати «зелену» енергію протягом кількох місяців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Фінляндії винайшли і встановили першу у світі "піщану батарею"
Ця батарея може зберігати "зелену" енергію кілька місяців
Фото: mccullagh.org
Учені пояснюють, що основною проблемою "зеленої" енергетики є її постачання у періоди, коли, наприклад, сонце не світить, або вітер не дме.
Група молодих фінських інженерів з проєкту Polar Night Energy вже завершила першу комерційну установку батареї з піску, яка, на їхню думку, може розв'язати проблему зберігання такої енергії в недорогий та безпечний спосіб.
"Щоразу, коли виникає такий високий сплеск доступної зеленої електроенергії, ми хочемо мати можливість дуже швидко доставити її до сховища", - сказав Маркку Юленен, один із двох засновників Polar Night Energy.
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06 07 2022 14:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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