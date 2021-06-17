НОВИНИФінляндія може забезпечити вакцинацію проти коронавірусу для робітників із України, таку рекомендацію Міністерства охорони здоров'я отримали місцеві органи влади.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Фінляндії вирішили вакцинувати проти COVID заробітчан
Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти COVID-19 також іноземних громадян, які працюють у Фінляндії тривалий час
Фото: з вільного доступу
Про це надійшла інформація від посольства Фінляндії в Україні про щеплення проти COVID-19 для українців, які виїжджають на роботу чи сезонні роботи до Фінляндії
"Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти COVID-19 також іноземних громадян, які працюють у Фінляндії тривалий час", - йдеться в повідомленні.
Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають.
"Зверніть увагу, що доступність вакцин та хід програми вакцинації різняться в залежності від регіону. Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземного громадянина завжди приймається муніципальними органами охорони здоров'я", - зазначають у посольстві.
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17 06 2021 13:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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