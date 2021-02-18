У Фінляндії виявили новий штам коронавірусу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Штам отримав код Fin-796H, і в ньому містяться мутації, які раніше зустрічалися в британському і південноамериканському штамах. Однак їх комбінація, кажуть в лабораторії, раніше ніде не зустрічалася
"Новий варіант вірусу був виявлений у одного з пацієнтів на минулому тижні, так що поки нічого не відомо ні про ступінь заразності і поширення, ні про негативний вплив вакцини на новий штам", - сказала доцент лабораторії, мікробіолог Тару Мері.
За її словами, станом на зараз також незрозуміло, де з'явився цей штам, однак вона вважає більш імовірним, що він розвинувся поза межами Фінляндії, оскільки в країні досить низький відсоток інфікованих COVID-19 в порівнянні з іншими країнами
Мікробіолог пояснює, що виявлення нового варіанту коронавірусу в Фінляндії було тільки питанням часу, тому що віруси постійно мутують. Що більше віруси досліджуються, то більше їхніх варіантів виявляють.
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