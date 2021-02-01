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У Фінляндії зафіксовано першу побічну реакцію на COVID-вакцину

У Фінляндії перші щеплення вакциною Pfizer і Biontech були зроблені 27 грудня 2020 року медичному персоналу
Наразі вакцинацію пройшов медперсонал п'яти найбільших лікарняних округів міст Гельсінкі, Тампере, Турку, Куопіо й Оулу.
У Фінляндії зафіксовано першу побічну реакцію на COVID-вакцину Фото: з вільних джерел

До Агентства з безпеки та розвитку в галузі фармацевтики Fimea (Фінляндія) надійшла перша заявка про побічну реакцію на вакцину від коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Головний лікар Fimea Майя Кауконен повідомила в суботу порталу телерадіомовлення Фінляндії Yle, що заява отримана, але її зміст не розголошується з метою збереження конфіденційності.

"Коли ми отримаємо щонайменше п'ять повідомлень, то повідомимо, якого роду побічні ефекти вказувалися", - сказала Кауконен.

У Фінляндії перші щеплення вакциною Pfizer і Biontech були зроблені 27 грудня 2020 року медичному персоналу. Наразі вакцинацію пройшов медперсонал п'яти найбільших лікарняних округів міст Гельсінкі, Тампере, Турку, Куопіо й Оулу.

Нагадаємо, що фармацевт у США зіпсував 500 доз COVID-вакцини, його заарештували

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02 01 2021 14:42
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