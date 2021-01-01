Фармацевт у США зіпсував 500 доз COVID-вакцини, його заарештували
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що фармацевт навмисне дістав з холодильника 500 доз вакцини, знаючи, що при недотриманні температурного режиму препарат втратить ефективність.
У лікарні Aurora Health Care встигли ввести 57 доз, перш ніж стало зрозуміло, як довго вони перебували при кімнатній температурі. Всіх, хто отримав щеплення, повідомили про це.
Фармацевту пред'явлені звинувачення в умисному псуванні вакцини, нанесенні матеріального збитку, а також діях, що створили ризик для здоров'я інших людей. Його мотиви невідомі. Зараз він перебуває у в'язниці округу Озаукі.
У країні схвалено застосування двох вакцин від коронавірусу - виробництва компанії Moderna, а також Pfizer і BioNTech.
Для зберігання препарату від Pfizer-BioNTech необхідний суперхолод - не менше -70° С, інша вакцина може зберігатися при температурі до -20° С.
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