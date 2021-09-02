У Флориді хакери намагалися отруїти систему водопостачання 15-тисячного міста

У місті Олдсмар штату Флорида (США) хакери отримали контроль над системою водопостачання міста й намагався запустити туди хімікати.

Зловмисники підвищили рівень гідроксиду натрію у воді більш як у 100 разів, повідомляє "Громадське". Інцидент трапився у п'ятницю, 5 лютого. Тоді співробітник помітив, що хтось контролює його комп'ютер. Спочатку він не звернув уваги на це, адже в місті є програмне забезпечення, яке дозволяє керівникам віддалено отримувати доступ до комп'ютерів.

Але приблизно через п'ять з половиною годин співробітник знову побачив, як на пристрої відкриваються різні програми, а зазначений у системі рівень гідроксиду натрію змінився. Працівник водогону одразу ж повернув показник до нормального рівня.

Місцевий шериф Боб Гуалтьєрі зазначив, що хакерське втручання у комп'ютер тривало приблизно 3-5 хвилин. Сенатор Марко Рубіо заявив, що до цієї хакерської атаки «слід ставитися як до питання національної безпеки».

Гідроксид натрію або каустична сода є основним засобом для очистки каналізації. Його використовують у невеликих кількостях, щоб контролювати рівень кислотності води. Це їдка, корозійно активна речовина.

Як повідомляє система охорони здоров'я штату Флорида, отруєння гідроксидом натрію може викликати ускладнення дихання, запалення легенів, набряк горла, печіння стравоходу і шлунка, сильний біль в животі, втрату зору і низький кров'яний тиск.

Довгострокові наслідки залежать від того, наскільки швидко отрута нейтралізується в організмі. Пошкодження стравоходу і шлунка може тривати протягом декількох тижнів, а смерть може наступити і через місяць.

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