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У Фонді держмайна планують отримати від приватизації мільярд гривень

ФДМУ планує отримати від приватизації до кінця року від 600 млн гривень до 1 млрд гривень.
У Фонді держмайна планують отримати від приватизації мільярд гривень Фото: 112.ua

Про це в інтерв'ю DW розповіла виконувачка обов'язків голови ФДМУ Ольга Батова.

"Точно скажу, що цього року від приватизації планується залучити до бюджету понад 600 мільйонів гривень. Дуже будемо сподіватися, що вдасться отримати до одного мільярда в бюджет, завдяки зростанню цін на електронних аукціонах", – розповіла в.о. відомства.

За її словами, перш за все йдеться про продаж непрацюючих комбінатів хлібопродуктів, спиртзаводів та об‘єктів нерухомості, цікавих для малого та середнього бізнесу.

Батова підкреслила, що аукціони по вже підготовлених до продажу об‘єктах планують оголосити після ухвалення всіх нормативних актів.

Нагадаємо, раніше прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з осені в Україні стартує приватизація.

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12 08 2022 17:46
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