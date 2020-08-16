У Франції - найбільша добова кількість заражень з часу послаблення карантину
У Франції вчора зареєстрували понад 3 тисячі заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з часу послаблення карантину у травні.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомило Агентство громадського здоров’я.
За добу коронавірус підтвердили ще у 3310 осіб, що є найбільшим показником з часу послаблення карантину, та виявили 17 нових осередків зараження.
За оцінкою Агентства громадського здоров’я, ситуація є ризиковою у 23 департаментах країни, помірно-ризиковою - у 20, та особливо ризиковою - у трьох: Буш-дю-Рон на півдні країни та заморських територіях Майотта та Гвіана.
Щоб уникнути подальшого погіршення ситуації, в Агентстві закликають людей дотримуватися заходів безпеки, зокрема, одягати маску та дотримуватися дистанції з іншими.
Нагадаємо, що напередодні Париж оголосили "червоною" зоною через COVID-19
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